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Синоптик Ильин рассказал о снегопадах на этой неделе в Москве

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Анастасия Белоусова
Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в Москве.
Синоптик Ильин рассказал о снегопадах на этой неделе в Москве
  • Gettyimages.ru

Синоптик отметил, что на этой неделе московский регион посетят два циклона.

«Один из них сейчас уже работает в Москве и области. Завтра его влияние сохранится, будет идти снег, умеренный, но продолжительный. За сутки выпадет от 4 до 6 см осадков. Температура будет повышаться в течение всего дня», — рассказал Ильин.

По его словам, завтра температурный режим сохранится в таких же пределах, а во второй половине дня снег прекратиться.

«Ночью в среду и в четверг похолодает до -10...-15 °С градусов. Днем в среду -8...-12 °С. В четверг днём начнётся рост температуры, в пятницу кратковременная оттепель, температура около 0 °С. В четверг, с приходом очередного циклона, пройдёт снег, выпадет от 7 до 9 см снега. В ночь на пятницу дорожная обстановка будет опасной», — подчеркнул метеоролог.

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