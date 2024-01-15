Синоптик Ильин рассказал о снегопадах на этой неделе в Москве

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в Москве.

Синоптик отметил, что на этой неделе московский регион посетят два циклона.

«Один из них сейчас уже работает в Москве и области. Завтра его влияние сохранится, будет идти снег, умеренный, но продолжительный. За сутки выпадет от 4 до 6 см осадков. Температура будет повышаться в течение всего дня», — рассказал Ильин.

По его словам, завтра температурный режим сохранится в таких же пределах, а во второй половине дня снег прекратиться.

«Ночью в среду и в четверг похолодает до -10...-15 °С градусов. Днем в среду -8...-12 °С. В четверг днём начнётся рост температуры, в пятницу кратковременная оттепель, температура около 0 °С. В четверг, с приходом очередного циклона, пройдёт снег, выпадет от 7 до 9 см снега. В ночь на пятницу дорожная обстановка будет опасной», — подчеркнул метеоролог.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал об аномалиях в России.