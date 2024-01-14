RT в Telegram
Подпишись

Синоптик Цыганков рассказал об аномально холодной погоде в России

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал об аномалиях в России.
Синоптик Цыганков рассказал об аномально холодной погоде в России
  • Gettyimages.ru

«На сегодня у нас на большей части половины России аномальная холодная погода: -56 °С — в Якутии, в Норильске — -35 °С, -47 °С — на северо-востоке Урала, в Салехарде — -44 °С, в Екатеринбурге — -37 °С . В Самаре — -28 °С, в Воронежской области — до -28 °С, в Московской области — -27 °С. Чита, Иркутск, Байкал и вокруг Байкала, Хабаровск — тоже холодно. На юге Сахалина — -6, на севере — -25 °С», — объяснил синоптик.

По его словам, это связано с антициклоном, который стоит над Якутией.

«Там область высокого давления. В то же время на северо-востоке Урала стоит циклон. Там качает холодный воздух. Стоит тёплый циклон у нас в районе Стокгольма, и практически во всей Европе тепло идёт», — отметил Цыганков.

По прогнозам метеоролога, в понедельник, 15 января, холодная аномалия сохранится в Салехарде, Челябинске, Казахстане, от Магадана до Петропавловска-Камчатского.

«В Москве будет на 2 градуса холоднее нормы. В Москве потихоньку тепло идёт. Вся неделя будет пасмурная. Завтра — -1...-3 °С, во вторник — -1...-3 °С, снег. В среду — -8...-10 °С. В четверг будет проходить атмосферный фронт — от +1...-4 °С. В пятницу — +1...-3 °С. В ночь на субботу — -14 °С, днём в субботу — -7...-12 °С», — заключил он.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал о погоде в столице в начале следующей недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить