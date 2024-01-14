Синоптик Цыганков рассказал об аномально холодной погоде в России

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал об аномалиях в России.

«На сегодня у нас на большей части половины России аномальная холодная погода: -56 °С — в Якутии, в Норильске — -35 °С, -47 °С — на северо-востоке Урала, в Салехарде — -44 °С, в Екатеринбурге — -37 °С . В Самаре — -28 °С, в Воронежской области — до -28 °С, в Московской области — -27 °С. Чита, Иркутск, Байкал и вокруг Байкала, Хабаровск — тоже холодно. На юге Сахалина — -6, на севере — -25 °С», — объяснил синоптик.

По его словам, это связано с антициклоном, который стоит над Якутией.

«Там область высокого давления. В то же время на северо-востоке Урала стоит циклон. Там качает холодный воздух. Стоит тёплый циклон у нас в районе Стокгольма, и практически во всей Европе тепло идёт», — отметил Цыганков.

По прогнозам метеоролога, в понедельник, 15 января, холодная аномалия сохранится в Салехарде, Челябинске, Казахстане, от Магадана до Петропавловска-Камчатского.

«В Москве будет на 2 градуса холоднее нормы. В Москве потихоньку тепло идёт. Вся неделя будет пасмурная. Завтра — -1...-3 °С, во вторник — -1...-3 °С, снег. В среду — -8...-10 °С. В четверг будет проходить атмосферный фронт — от +1...-4 °С. В пятницу — +1...-3 °С. В ночь на субботу — -14 °С, днём в субботу — -7...-12 °С», — заключил он.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал о погоде в столице в начале следующей недели.