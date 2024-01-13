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Метеоролог Старков рассказал о погоде в Москве в начале следующей недели

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Полина Полетаева
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в начале следующей недели.
Метеоролог Старков рассказал о погоде в Москве в начале следующей недели
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Собеседник RT отметил, что в начале следующей недели арктическое вторжение сменится порцией тёплого воздуха из Атлантики.

«Мороз и солнце закончатся. Характер погоды изменится, и она станет облачной. Пойдут осадки и резко потеплеет до оттепели. В частности, в ночь на понедельник температура повысится до -10 °С, а днём прогнозируется -1...-3 °С. В течение недели погода будет около и выше нормы», — добавил Старков.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал неприятно холодные выходные в Москве.

По словам специалиста, наступил период температурной нестабильности.

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