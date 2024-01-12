RT в Telegram
Подпишись

Синоптик Шувалов спрогнозировал неприятно холодные выходные в Москве

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT о погоде в Москве и области на предстоящей неделе.
Синоптик Шувалов спрогнозировал неприятно холодные выходные в Москве
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

По словам специалиста, наступил период температурной нестабильности.

«Вчера мы испытали на себе шестичасовую оттепель, которая быстро закончилась, и в течение следующих шести-семи часов температура понизилась до -10 °С. И это только начало, потому что выходные у нас в целом будут очень неприятно холодными. Сегодня ночные температуры -12…-17 °С, к вечеру до -20 °С, но пик похолодания — суббота и ночь на воскресенье. По области -27…-28 °С, в Москве ниже -20 °С, дневная температура -18…-20 °С за счёт суточного хода, за счёт того, что облака растянет и солнце появится», — рассказал Шувалов.

Он подчеркнул, что уже вечером в воскресенье почувствуется влияние циклона с запада, «натечёт облачность, под самый вечер пойдёт снег и морозы начнут ослабевать».

По мнению синоптика, это не последняя волна тепла, которая заканчивается волной холода.

«В понедельник-вторник относительно тепло, -1…-6 °С, а в среду-четверг очередная волна холода, к пятнице она опять заканчивается, и опять мы приблизимся к оттепели, и всё это будет сопровождаться периодически снегом. Любое потепление будет сопровождаться снегом, так что снежку будет прибавлять», — заключил собеседник RT.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал о погоде в столице до конца недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить