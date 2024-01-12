Синоптик Шувалов спрогнозировал неприятно холодные выходные в Москве

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT о погоде в Москве и области на предстоящей неделе.

По словам специалиста, наступил период температурной нестабильности.

«Вчера мы испытали на себе шестичасовую оттепель, которая быстро закончилась, и в течение следующих шести-семи часов температура понизилась до -10 °С. И это только начало, потому что выходные у нас в целом будут очень неприятно холодными. Сегодня ночные температуры -12…-17 °С, к вечеру до -20 °С, но пик похолодания — суббота и ночь на воскресенье. По области -27…-28 °С, в Москве ниже -20 °С, дневная температура -18…-20 °С за счёт суточного хода, за счёт того, что облака растянет и солнце появится», — рассказал Шувалов.

Он подчеркнул, что уже вечером в воскресенье почувствуется влияние циклона с запада, «натечёт облачность, под самый вечер пойдёт снег и морозы начнут ослабевать».

По мнению синоптика, это не последняя волна тепла, которая заканчивается волной холода.

«В понедельник-вторник относительно тепло, -1…-6 °С, а в среду-четверг очередная волна холода, к пятнице она опять заканчивается, и опять мы приблизимся к оттепели, и всё это будет сопровождаться периодически снегом. Любое потепление будет сопровождаться снегом, так что снежку будет прибавлять», — заключил собеседник RT.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал о погоде в столице до конца недели.