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Синоптик Шувалов рассказал, когда закончится метель в Москве

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Анастасия Белоусова
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал RT, когда в Москве закончится снегопад.
Синоптик Шувалов рассказал, когда закончится метель в Москве
  • РИА Новости

Синоптик рассказал, что этот снегопад был хорошо виден на метеорадарах.

«Его скорость и время подхода к Москве считались достаточно точно, то есть в районе 12 часов он и должен был подойти к Москве. Высота верхней границы облачности достигает 5 км, поэтому такие заряды снега довольно интенсивные. Учитывая его скорость, а он движется со скоростью порядка 40—45 км в час, и его протяжённость, я думаю, что сильный снег будет идти от силы полчаса — час. Общая продолжительность снегопада на холодном фронте — 2—2,5 часа. Так что отсчитываем 2,5 часа, и он закончится», — поделился Шувалов.

Он добавил, что высота сугробов подрастёт на 3—4 см.

«На самом деле за треть месяца выпало треть месячной нормы осадков. Это не так чтобы чрезмерно. Всё-таки даёт о себе знать тот запас снега, который был накоплен в первой половине декабря, когда сугробы стремительно выросли до 30—40 см», — считает синоптик.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин предупредил об ультраполярном арктическом вторжении.

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