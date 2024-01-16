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В Свердловской области предупредили об усилении ветра до 17 м/с

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В Свердловской области в среду, 17 января, ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 17 м/с.
В Свердловской области предупредили об усилении ветра до 17 м/с
  • Gettyimages.ru
  • © Oleksiy Sobol

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на МЧС.

Жителей региона призвали соблюдать осторожность. В частности, желательно избегать любой деятельности на открытом воздухе. Не рекомендуется приближаться к деревьям.

Ухудшение погоды ожидается и в Оренбургской области. В среду там возможна метель, передаёт RIA56 со ссылкой на департамент пожарной безопасности и гражданской защиты.

Порывы ветра местами могут достигать 15—20 м/с.

Ранее сообщалось, что в ХМАО ожидается потепление до -10 °С на текущей неделе.

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