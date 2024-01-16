В Свердловской области предупредили об усилении ветра до 17 м/с
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Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на МЧС.
Жителей региона призвали соблюдать осторожность. В частности, желательно избегать любой деятельности на открытом воздухе. Не рекомендуется приближаться к деревьям.
Ухудшение погоды ожидается и в Оренбургской области. В среду там возможна метель, передаёт RIA56 со ссылкой на департамент пожарной безопасности и гражданской защиты.
Порывы ветра местами могут достигать 15—20 м/с.
Ранее сообщалось, что в ХМАО ожидается потепление до -10 °С на текущей неделе.