В ХМАО ожидается потепление до -10 °С на текущей неделе

Согласно данным Гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа, на текущей неделе на всей территории региона ожидается потепление — в среднем до -10 °С.

Об этом информирует URA.RU.

По прогнозу синоптиков, в среду, 17 января, в регионе ночью прогнозируется -18…-23 °С, днём — -12…-17 °С. Ветер южный 6—11 м/с.

«18 января местами небольшой и умеренный снег, метель. Ветер южный 8—13 м/с. Температура воздуха ночью -12…-17 °С, днём -10…-15 °С», — сказано в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал прогнозы об аномальной жаре в 2024 году. По его словам, точная картина сложится только после того, как прекратится эффект Эль-Ниньо, то есть после апреля.