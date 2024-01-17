Ульяновская прокуратура начала проверку по затору на трассе Р-241
В ведомстве сообщили, что ночью 16 января из-за неблагоприятных погодных условий на участке трассы Р-241 возле посёлков Мирный и Чердаклы образовалось скопление транспортных средств. Их водители, в том числе с детьми, вынуждены были обращаться за помощью.
«Прокуратура Чердаклинского района Ульяновской области проводит проверку», — сказано в заявлении.
Ранее госкомпания «Автодор» сообщила, что проезд транспортных средств по трассе М-12 «Восток» временно приостановлен из-за неблагоприятных погодных условий.