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Ульяновская прокуратура начала проверку по затору на трассе Р-241

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Прокуратура Ульяновской области начала проверку по факту затора на федеральной трассе Р-241 в регионе, в результате которого застряли водители.

В ведомстве сообщили, что ночью 16 января из-за неблагоприятных погодных условий на участке трассы Р-241 возле посёлков Мирный и Чердаклы образовалось скопление транспортных средств. Их водители, в том числе с детьми, вынуждены были обращаться за помощью.

«Прокуратура Чердаклинского района Ульяновской области проводит проверку», — сказано в заявлении.

Ранее госкомпания «Автодор» сообщила, что проезд транспортных средств по трассе М-12 «Восток» временно приостановлен из-за неблагоприятных погодных условий.

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