Ульяновская прокуратура начала проверку по затору на трассе Р-241

Прокуратура Ульяновской области начала проверку по факту затора на федеральной трассе Р-241 в регионе, в результате которого застряли водители.

В ведомстве сообщили, что ночью 16 января из-за неблагоприятных погодных условий на участке трассы Р-241 возле посёлков Мирный и Чердаклы образовалось скопление транспортных средств. Их водители, в том числе с детьми, вынуждены были обращаться за помощью. «Прокуратура Чердаклинского района Ульяновской области проводит проверку», — сказано в заявлении. Ранее госкомпания «Автодор» сообщила, что проезд транспортных средств по трассе М-12 «Восток» временно приостановлен из-за неблагоприятных погодных условий.