Суд в Москве назначил Amazon оборотный штраф в 200 млн рублей
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Amazon Web Services Inc. признан виновным... ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 млн 469 тыс. 997 рублей 13 копеек», — заявила судья.
Уточняется, что причиной штрафа стал протокол Роскомнадзора, составленный из-за работы компании в России без филиала.
Ранее Таганский суд Москвы назначил компании Google третий оборотный штраф на сумму 4,6 млрд рублей.