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Суд в Москве назначил Amazon оборотный штраф в 200 млн рублей

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Мировой судья Таганского района Москвы назначил американской компании Amazon оборотный штраф в размере более 200 млн рублей за осуществление деятельности на российской территории без открытия филиала.
Суд в Москве назначил Amazon оборотный штраф в 200 млн рублей
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом сообщает РИА Новости.

«Amazon Web Services Inc. признан виновным... ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 млн 469 тыс. 997 рублей 13 копеек», — заявила судья.

Уточняется, что причиной штрафа стал протокол Роскомнадзора, составленный из-за работы компании в России без филиала.

Ранее Таганский суд Москвы назначил компании Google третий оборотный штраф на сумму 4,6 млрд рублей.

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