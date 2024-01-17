Суд в Москве назначил Amazon оборотный штраф в 200 млн рублей

Мировой судья Таганского района Москвы назначил американской компании Amazon оборотный штраф в размере более 200 млн рублей за осуществление деятельности на российской территории без открытия филиала.

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Об этом сообщает РИА Новости. «Amazon Web Services Inc. признан виновным... ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 млн 469 тыс. 997 рублей 13 копеек», — заявила судья. Уточняется, что причиной штрафа стал протокол Роскомнадзора, составленный из-за работы компании в России без филиала. Ранее Таганский суд Москвы назначил компании Google третий оборотный штраф на сумму 4,6 млрд рублей.