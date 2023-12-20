Московский суд выписал Google третий оборотный штраф в размере 4,6 млрд рублей

Таганский суд Москвы назначил компании Google третий оборотный штраф на сумму 4,6 млрд рублей.

Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд постановил оштрафовать компанию в связи с повторным отказом удалить из YouTube недостоверную информацию о спецоперации, экстремистский контент и распространение ЛГБТ*-пропаганды.

«Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП России. Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 млрд 611 млн 738 тыс. 636 рублей 60 копеек», — заявила судья.

8 декабря компания была оштрафована на 4 млн рублей за фейки о спецоперации на YouTube.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.