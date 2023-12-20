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Московский суд выписал Google третий оборотный штраф в размере 4,6 млрд рублей

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Таганский суд Москвы назначил компании Google третий оборотный штраф на сумму 4,6 млрд рублей.
Московский суд выписал Google третий оборотный штраф в размере 4,6 млрд рублей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд постановил оштрафовать компанию в связи с повторным отказом удалить из YouTube недостоверную информацию о спецоперации, экстремистский контент и распространение ЛГБТ*-пропаганды.

«Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП России. Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 млрд 611 млн 738 тыс. 636 рублей 60 копеек», — заявила судья.

8 декабря компания была оштрафована на 4 млн рублей за фейки о спецоперации на YouTube.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

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