Московский суд выписал Google третий оборотный штраф в размере 4,6 млрд рублей
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Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд постановил оштрафовать компанию в связи с повторным отказом удалить из YouTube недостоверную информацию о спецоперации, экстремистский контент и распространение ЛГБТ*-пропаганды.
«Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП России. Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 млрд 611 млн 738 тыс. 636 рублей 60 копеек», — заявила судья.
8 декабря компания была оштрафована на 4 млн рублей за фейки о спецоперации на YouTube.
* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.