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Google оштрафовали на 4 млн рублей за фейки о спецоперации на YouTube

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Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал Google на 4 млн рублей за отказ удалить с платформы YouTube ролики с фейками об СВО.
Google оштрафовали на 4 млн рублей за фейки о спецоперации на YouTube
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей», — приводит слова судьи РИА Новости.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тыс. рублей компанию Google за отказ ограничить доступ к YouTube-ролику.

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