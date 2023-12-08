Google оштрафовали на 4 млн рублей за фейки о спецоперации на YouTube
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал Google на 4 млн рублей за отказ удалить с платформы YouTube ролики с фейками об СВО.
- Gettyimages.ru
- © Anadolu
«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей», — приводит слова судьи РИА Новости.
Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тыс. рублей компанию Google за отказ ограничить доступ к YouTube-ролику.
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