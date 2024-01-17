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Губернатор: информация об атаке БПЛА в Шахтах не подтверждается

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что информация об атаке БПЛА в Шахтах не подтверждается.
Губернатор: информация об атаке БПЛА в Шахтах не подтверждается
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

По его словам, в причинах произошедшего будут разбираться специалисты.

«Информация о БПЛА не подтверждается», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор добавил, что, по информации военных, система противовоздушной обороны в это время не срабатывала.

Ранее в МЧС сообщили, что в Ростовской области в посёлке Гидропривод города Шахты горит цех по производству наполнителей для матрасов и подушек.

Пострадали два человека.

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