Губернатор: информация об атаке БПЛА в Шахтах не подтверждается
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По его словам, в причинах произошедшего будут разбираться специалисты.
«Информация о БПЛА не подтверждается», — написал он в своём Telegram-канале.
Губернатор добавил, что, по информации военных, система противовоздушной обороны в это время не срабатывала.
Ранее в МЧС сообщили, что в Ростовской области в посёлке Гидропривод города Шахты горит цех по производству наполнителей для матрасов и подушек.
Пострадали два человека.