Два человека пострадали при пожаре в цехе завода в Шахтах в Ростовской области
Об этом сообщает МЧС России.
Депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина уточнила, что, по её данным, погибших в результате ЧП нет.
«Пострадали два человека, они уже госпитализированы. Сейчас службы занимаются тушением пожара. Все работники завода отведены на безопасное расстояние», — добавила она.
Её слова приводит Telegram-канал «Новости Ростова».
Также сообщается, что многочисленные очевидцы говорят о взрыве, который произошёл перед пожаром.