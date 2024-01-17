Два человека пострадали при пожаре в цехе завода в Шахтах в Ростовской области

В Ростовской области в посёлке Гидропривод города Шахты горит цех по производству наполнителей для матрасов и подушек.

Об этом сообщает МЧС России.

Депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина уточнила, что, по её данным, погибших в результате ЧП нет.

«Пострадали два человека, они уже госпитализированы. Сейчас службы занимаются тушением пожара. Все работники завода отведены на безопасное расстояние», — добавила она.

Её слова приводит Telegram-канал «Новости Ростова».

Также сообщается, что многочисленные очевидцы говорят о взрыве, который произошёл перед пожаром.