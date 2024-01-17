«Автодор» призвал водителей в ближайшие сутки отложить поездки по трассе М-12
- Gettyimages.ru
- © Jacobs Stock Photography Ltd
В сообщении сказано, что днём 17 января на трассе М-12 «Восток» на территории Татарстана ожидается сильный снегопад, который продлится до 14:00 мск.
«Просим всех автомобилистов отложить дальние поездки с 17 и 18 января на другие даты», — сказано в заявлении госкомпании в Telegram.
Ранее сообщалось, что проезд транспортных средств по трассе М-12 «Восток» временно приостановлен из-за неблагоприятных погодных условий.
В то же время прокуратура Ульяновской области начала проверку по факту затора на федеральной трассе Р-241 в регионе, в результате которого застряли водители.