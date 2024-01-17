«Автодор» призвал водителей в ближайшие сутки отложить поездки по трассе М-12

В госкомпании «Автодор» попросили водителей в ближайшие сутки отложить дальние поездки по трассе М-12 «Восток» из-за сильного снегопада.

В сообщении сказано, что днём 17 января на трассе М-12 «Восток» на территории Татарстана ожидается сильный снегопад, который продлится до 14:00 мск.

«Просим всех автомобилистов отложить дальние поездки с 17 и 18 января на другие даты», — сказано в заявлении госкомпании в Telegram.

Ранее сообщалось, что проезд транспортных средств по трассе М-12 «Восток» временно приостановлен из-за неблагоприятных погодных условий.

В то же время прокуратура Ульяновской области начала проверку по факту затора на федеральной трассе Р-241 в регионе, в результате которого застряли водители.