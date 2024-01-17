Путин поручил изучить более эффективное применение ИИ в расследованиях

Российский президент Владимир Путин поручил изучить возможность более эффективного применения искусственного интеллекта (ИИ) в расследованиях преступлений.

Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что Верховному суду России совместно с Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом, МВД и Минюстом рекомендовано проанализировать практику применения технологий искусственного интеллекта при расследовании преступлений, а также при необходимости представить предложения по совершенствованию этой практики.

Срок выполнения поручения — 1 июля 2024 года.

В ноябре Путин в ходе встречи с участниками Конгресса молодых учёных заявил, что в школе нужно правильно выстроить программу изучения ИИ.

Также российский лидер отметил, что человечество начинает новую главу своего существования с внедрением искусственного интеллекта в разные сферы деятельности.

По его словам, в частности, технология улучшает качество управления, механизмы предоставления государственных услуг и всё шире применяется в работе регионов.