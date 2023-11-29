Путин: в школе нужно правильно выстроить программу изучения ИИ

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Конгресса молодых учёных прокомментировал развитие искусственного интеллекта.

«Что касается образовательных программ, полностью с Вами согласен. Вы сказали, в Китайской Народной Республике начинают изучать искусственный интеллект со школы… Нам с учётом уровня образования в России это абсолютно нормально, по зубам. Вопрос в том, чтобы правильно выстроить школьные программы, по возрасту», — заявил президент.

Ранее российский лидер отметил, что человечество начинает новую главу своего существования с внедрением искусственного интеллекта в разные сферы деятельности.

По его словам, в частности, технология улучшает качество управления, механизмы предоставления государственных услуг и всё шире применяется в работе регионов.