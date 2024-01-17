Четверть россиян меньше общаются с коллегами ради повышения продуктивности

Новое исследование показало, что почти четверть россиян (24%) стараются меньше общаться с коллегами по работе для повышения своей продуктивности.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор».

Также стало известно, что 47% опрошенных расписывают все свои задачи на каждый день, неделю и месяц. Обедают и отдыхают строго в определённое время 27% респондентов. Дорабатывают в выходные и в отпуске 14% россиян, решают сложные задачи в первой половине дня — 13%. Пропускают встречи, которые считают малозначительными, — 10%. Ещё 7% респондентов предпочитают не ходить в офис, а работать удалённо из дома.

Ранее сообщалось, что в Курганской области вырос спрос на сотрудников с частичной занятостью.