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Четверть россиян меньше общаются с коллегами ради повышения продуктивности

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Новое исследование показало, что почти четверть россиян (24%) стараются меньше общаться с коллегами по работе для повышения своей продуктивности.
Четверть россиян меньше общаются с коллегами ради повышения продуктивности
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор».

Также стало известно, что 47% опрошенных расписывают все свои задачи на каждый день, неделю и месяц. Обедают и отдыхают строго в определённое время 27% респондентов. Дорабатывают в выходные и в отпуске 14% россиян, решают сложные задачи в первой половине дня — 13%. Пропускают встречи, которые считают малозначительными, — 10%. Ещё 7% респондентов предпочитают не ходить в офис, а работать удалённо из дома.

Ранее сообщалось, что в Курганской области вырос спрос на сотрудников с частичной занятостью.

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