В Курганской области вырос спрос на сотрудников с частичной занятостью
- Gettyimages.ru
- © RunPhoto
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сервис «Зарплата.ру».
«Доля таких предложений, размещённых на сервисе, от общего количества вакансий составила 13%. В основном бизнес обращается к услугам временного персонала в сферах услуг, ретейла, логистики, складского хозяйства и общественного питания», — рассказали в сервисе.
Как отметили эксперты, такие работники менее затратны для работодателя, но в то же время, привлекая их, в компаниях появляется большая текучка кадров.
Ранее руководитель пресс-службы hh.ru Юг Екатерина Никифорова рассказала об изменениях и основных трендах на рынке труда.