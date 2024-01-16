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В Курганской области вырос спрос на сотрудников с частичной занятостью

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Согласно новому исследованию, спрос на сотрудников с частичной занятостью в Курганской области вырос за год на 44%.
В Курганской области вырос спрос на сотрудников с частичной занятостью
  • Gettyimages.ru
  • © RunPhoto

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сервис «Зарплата.ру».

«Доля таких предложений, размещённых на сервисе, от общего количества вакансий составила 13%. В основном бизнес обращается к услугам временного персонала в сферах услуг, ретейла, логистики, складского хозяйства и общественного питания», — рассказали в сервисе.

Как отметили эксперты, такие работники менее затратны для работодателя, но в то же время, привлекая их, в компаниях появляется большая текучка кадров.

Ранее руководитель пресс-службы hh.ru Юг Екатерина Никифорова рассказала об изменениях и основных трендах на рынке труда.

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