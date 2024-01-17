DLBI: 240 млн номеров телефонов россиян утекли в интернет в 2023 году

В 2023 году произошло более 290 утечек, в результате которых злоумышленники получили доступ к 240 млн уникальных телефонных номеров российских пользователей.

Об этом говорится в исследовании сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI.

Кроме того, доступ был получен к 123 млн e-mail-адресов россиян.

Как пишет газета «Известия», лидером по объёму слитой информации в России является банковская отрасль.

Также наиболее часто утечки данных случались в секторе электронной коммерции, здравоохранения и досуга.

Ранее в ЦБ России заявили, что мошенники могут имитировать голоса родных потенциальной жертвы.

Также руководитель отдела аналитических систем и отчётности компании «Первый Бит» Пётр Иванов дал рекомендации по защите от новой схемы, применяемой телефонными мошенниками.