DLBI: 240 млн номеров телефонов россиян утекли в интернет в 2023 году
Об этом говорится в исследовании сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI.
Кроме того, доступ был получен к 123 млн e-mail-адресов россиян.
Как пишет газета «Известия», лидером по объёму слитой информации в России является банковская отрасль.
Также наиболее часто утечки данных случались в секторе электронной коммерции, здравоохранения и досуга.
Ранее в ЦБ России заявили, что мошенники могут имитировать голоса родных потенциальной жертвы.
Также руководитель отдела аналитических систем и отчётности компании «Первый Бит» Пётр Иванов дал рекомендации по защите от новой схемы, применяемой телефонными мошенниками.