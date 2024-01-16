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Путин: результаты голосования в новых регионах было невозможно сфальсифицировать

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Результаты голосования, которое проводилось в новых регионах России, было невозможно сфальсифицировать. Об этом на встрече с главами муниципальных образований субъектов страны заявил глава государства Владимир Путин.

По его словам, ситуация с голосованием в новых регионах России отличалась от того, что можно было наблюдать на предыдущих выборах в США при голосовании по почте. Ведь, как отметил Путин, никто не может заставить людей прийти на участок.

«Понятно, что это за голосование по почте: скупали за десять долларов бюллетени, вписывали и без всякого наблюдения со стороны наблюдателей вбрасывали в почтовые ящики — и всё», — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия сделает всё, чтобы решать задачи, которые стоят перед новыми регионами.

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