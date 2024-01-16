Путин: Россия сделает всё, чтобы решать стоящие перед новыми регионами задачи

Жители новых регионов уже стали частью России, и она сделает всё, чтобы решать задачи, которые стоят перед ними. С заявлением об этом выступил 16 января президент России Владимир Путин.

В ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов государства Путин отметил, что жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей всегда считали себя частью России. И это, по словам Путина, объясняет столь высокие результаты голосования в регионах.

«Они — часть России уже сегодня. И мы сделаем всё для того, чтобы решать стоящие перед вами задачи, и вам будем обязательно помогать», — пообещал он.

Ранее глава государства высказался о ценностях бойцов СВО и тех, кто «прыгает без штанов на мероприятиях».