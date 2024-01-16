RT в Telegram
Подпишись

Невролог Мацокин рассказал, как бороться с холодовой головной болью

Короткая ссылка
Врач-невролог Игорь Мацокин заявил, что механизм возникновения холодовой головной боли до конца не изучен, но предполагается, что её вызывает реакция терморегуляции сосудов или раздражение ветвей тройничного нерва.
Невролог Мацокин рассказал, как бороться с холодовой головной болью
  • Gettyimages.ru
  • © DjelicS

«В большинстве случаев такая боль возникает при непосредственном воздействии провоцирующего фактора (холода) и постепенно утихает при его устранении. Поэтому первое, что нужно сделать при возникновении холодовой боли, — это постараться поскорее перейти в тёплое помещение и в идеале выпить тёплый напиток», — сказал врач в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, если боль не проходит, то можно принять лекарство, а при стойком сохранении или частом повторении эпизодов нужно обратиться к медикам.

Ранее психолог Анна Девятка в беседе с радио «Комсомольская правда» дала рекомендации по сохранению хорошего настроения после новогодних праздников. По её словам, нужно придерживаться любимых ритуалов и находить время на то, что нравится.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить