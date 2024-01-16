Невролог Мацокин рассказал, как бороться с холодовой головной болью

Врач-невролог Игорь Мацокин заявил, что механизм возникновения холодовой головной боли до конца не изучен, но предполагается, что её вызывает реакция терморегуляции сосудов или раздражение ветвей тройничного нерва.

«В большинстве случаев такая боль возникает при непосредственном воздействии провоцирующего фактора (холода) и постепенно утихает при его устранении. Поэтому первое, что нужно сделать при возникновении холодовой боли, — это постараться поскорее перейти в тёплое помещение и в идеале выпить тёплый напиток», — сказал врач в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, если боль не проходит, то можно принять лекарство, а при стойком сохранении или частом повторении эпизодов нужно обратиться к медикам.

Ранее психолог Анна Девятка в беседе с радио «Комсомольская правда» дала рекомендации по сохранению хорошего настроения после новогодних праздников. По её словам, нужно придерживаться любимых ритуалов и находить время на то, что нравится.