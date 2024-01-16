Невролог Мацокин рассказал, как бороться с холодовой головной болью
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«В большинстве случаев такая боль возникает при непосредственном воздействии провоцирующего фактора (холода) и постепенно утихает при его устранении. Поэтому первое, что нужно сделать при возникновении холодовой боли, — это постараться поскорее перейти в тёплое помещение и в идеале выпить тёплый напиток», — сказал врач в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
По его словам, если боль не проходит, то можно принять лекарство, а при стойком сохранении или частом повторении эпизодов нужно обратиться к медикам.
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