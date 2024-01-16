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В Челябинске подготовят пять крещенских купелей

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На крещенские праздники в Челябинске откроют пять купелей.
В Челябинске подготовят пять крещенских купелей
  • Gettyimages.ru
  • © Sviatlana Lazarenka

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на начальника управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска Валентина Гриднева.

Как отметил Гриднев, купание будет проходить строго с 18:00 18 января по 15:00 19 января. После купели закроют.

Всё это время рядом будут нести дежурство сотрудники полиции, ГИБДД, МЧС и скорой медицинской помощи.

Всего в этом году в области намерены открыть 61 купель.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе к празднику Крещения планируют организовать 44 купели в 29 муниципалитетах региона.

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