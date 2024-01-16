Офицера Росгвардии приговорили к шести годам колонии по делу о Крымском мосте

Бывший глава отдела морского управления Росгвардии полковник Сергей Волков приговорён к шести годам колонии по делу о поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста.

Обвинитель ранее просил суд приговорить Волкова к семи годам тюрьмы.

«Признать Волкова Сергея Евгеньевича виновным... и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — цитирует приговор ТАСС.

Суд зачёл в срок наказания время, проведённое подсудимым под домашним арестом, а также не стал лишать его наград и воинского звания.

В марте Военный суд арестовал Сергея Волкова. Во время заседания суда следователь сообщил, что при участии Волкова в войска Росгвардии поступили два радиолокационных комплекса по борьбе с дронами, однако их технические характеристики были недостаточными для успешного выполнения задач.