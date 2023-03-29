Суд арестовал полковника Росгвардии по делу о поставке комплексов борьбы с БПЛА

Короткая ссылка
Военный суд арестовал начальника отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова, которого следствие обвиняет в превышении полномочий и приобретении некачественных комплексов для борьбы с БПЛА.
Суд арестовал полковника Росгвардии по делу о поставке комплексов борьбы с БПЛА
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Как пишет ТАСС, Волков арестован до 17 мая.

Он обвиняется по ч. 3 ст. 286 УК России («Превышение полномочий, повлёкшее тяжкие последствия»).

Следственный комитет утверждает, что ущерб от действий полковника составил 395 млн рублей.

Во время заседания суда следователь сообщил, что при участии Волкова в войска Росгвардии поступили два радиолокационных комплекса по борьбе с дронами, однако их  технические характеристики были недостаточными для успешного выполнения задач.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить