Суд арестовал полковника Росгвардии по делу о поставке комплексов борьбы с БПЛА

Военный суд арестовал начальника отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова, которого следствие обвиняет в превышении полномочий и приобретении некачественных комплексов для борьбы с БПЛА.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как пишет ТАСС, Волков арестован до 17 мая.

Он обвиняется по ч. 3 ст. 286 УК России («Превышение полномочий, повлёкшее тяжкие последствия»).

Следственный комитет утверждает, что ущерб от действий полковника составил 395 млн рублей.

Во время заседания суда следователь сообщил, что при участии Волкова в войска Росгвардии поступили два радиолокационных комплекса по борьбе с дронами, однако их технические характеристики были недостаточными для успешного выполнения задач.