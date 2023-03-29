Суд арестовал полковника Росгвардии по делу о поставке комплексов борьбы с БПЛА
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Как пишет ТАСС, Волков арестован до 17 мая.
Он обвиняется по ч. 3 ст. 286 УК России («Превышение полномочий, повлёкшее тяжкие последствия»).
Следственный комитет утверждает, что ущерб от действий полковника составил 395 млн рублей.
Во время заседания суда следователь сообщил, что при участии Волкова в войска Росгвардии поступили два радиолокационных комплекса по борьбе с дронами, однако их технические характеристики были недостаточными для успешного выполнения задач.