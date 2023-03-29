СК обвинил полковника Росгвардии Волкова в закупке некачественных комплексов борьбы с БПЛА

Следственный комитет попросил арестовать начальника отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова, который обвиняется в превышении полномочий. По данным СК, ущерб от его действий составил 395 млн рублей.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил следователь Сергей Щербаков в 235-м гарнизонном военном суде, речь идёт о заключении госконтракта при участии Волкова на сумму 395 миллионов 486 тысяч 196 рублей.

Следствие просит суд заключить подозреваемого в СИЗО как минимум до 17 мая.

ТАСС пишет, что Волков обвиняется в поставке в войска некачественных комплексов для борьбы с беспилотниками.

«При непосредственном участии Волкова в войска Росгвардии поступили два радиолокационных комплекса по борьбе с беспилотными воздушными судами, технические характеристики которых были недостаточными для успешного выполнения задач по противодействию современным БПЛА», — приводит агентство слова следователя.

22 марта Реутовский гарнизонный военный суд арестовал генерал-майора Росгвардии Вадима Драгомирецкого по делу о взяточничестве в размере 28 млн рублей.