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Обвинение просит приговорить к семи годам тюрьмы офицера Росгвардии Волкова

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Гособвинение просит приговорить к семи годам колонии бывшего главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова, который обвиняется в причастности к поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста.
Обвинение просит приговорить к семи годам тюрьмы офицера Росгвардии Волкова
  • РИА Новости

Кроме того, прокурор просит лишить офицера звания и госнаград, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Второго Западного окружного военного суда Ирину Жирнову.

Также гособвинение просит суд запретить Волкову после отбытия наказания 3 года занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Сам Волков не считает себя виновным и утверждает, что действовал согласно установленному порядку.

Как ожидается, 15 января в суде выступит защита обвиняемого, после чего офицер выступит с последним словом.

В марте Военный суд арестовал Сергея Волкова. Во время заседания суда следователь сообщил, что при участии Волкова в войска Росгвардии поступили два радиолокационных комплекса по борьбе с дронами, однако их  технические характеристики были недостаточными для успешного выполнения задач.

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