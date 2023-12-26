Обвинение просит приговорить к семи годам тюрьмы офицера Росгвардии Волкова
- РИА Новости
Кроме того, прокурор просит лишить офицера звания и госнаград, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Второго Западного окружного военного суда Ирину Жирнову.
Также гособвинение просит суд запретить Волкову после отбытия наказания 3 года занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.
Сам Волков не считает себя виновным и утверждает, что действовал согласно установленному порядку.
Как ожидается, 15 января в суде выступит защита обвиняемого, после чего офицер выступит с последним словом.
В марте Военный суд арестовал Сергея Волкова. Во время заседания суда следователь сообщил, что при участии Волкова в войска Росгвардии поступили два радиолокационных комплекса по борьбе с дронами, однако их технические характеристики были недостаточными для успешного выполнения задач.