В Подмосковье более 2,5 млн жителей прошли диспансеризацию в 2023 году

В Московской области более 2,5 млн жителей прошли диспансеризацию в 2023 году.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы.

«Напомню, что обследование доступно застрахованным по ОМС гражданам: с 18 до 39 лет — один раз в три года, с 40 лет — ежегодно», — заявил глава профильного комитета Андрей Голубев.

По его словам, переболевшие коронавирусом могут пройти углублённую диспансеризацию.

«В первую очередь прохождение углублённой диспансеризации необходимо пациентам с высоким риском возникновения осложнений — гражданам в возрасте от 65 лет и старше, а также имеющим два и более хронических заболевания. В Подмосковье такой вид профилактического обследования в 2023 году прошли более 480 тыс. человек», — уточнил Голубев.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, что в городе провели экскурсии по отремонтированным столичным больницам перед их открытием. Так, более 11 тыс. москвичей смогли ознакомиться с работой нового флагманского и урологического центра Боткинской больницы, а также с новым комплексом Инфекционной клинической больницы №1.