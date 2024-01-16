Рэперу Vacio в ходе медкомиссии предложили служить в оркестре
По словам защитника, при этом рэперу разрешат покидать место службы и жить в отдельно снятом жилье рядом с частью.
Сейчас Васильев ожидает заключения медкомиссии.
Как заявил адвокат, если рэпера признают годным, он не собирается скрываться и весной по повестке отправится проходить службу.
Ранее адвокат Роман Попов заявил, что участник скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой рэпер Vacio после освобождения из-под ареста встал на воинский учёт.
О повторном аресте Vacio стало известно 6 января. Суд признал рэпера виновным в мелком хулиганстве и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на десять суток.