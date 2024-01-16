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Рэперу Vacio в ходе медкомиссии предложили служить в оркестре

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Рэперу Николаю Васильеву (Vacio) в ходе медкомиссии в военкомате, которую он прошёл после освобождения из-под ареста, предложили служить в оркестре. Об этом RT рассказал адвокат Васильева.

По словам защитника, при этом рэперу разрешат покидать место службы и жить в отдельно снятом жилье рядом с частью.

Сейчас Васильев ожидает заключения медкомиссии.

Как заявил адвокат, если рэпера признают годным, он не собирается скрываться и весной по повестке отправится проходить службу.

Ранее адвокат Роман Попов заявил, что участник скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой рэпер Vacio после освобождения из-под ареста встал на воинский учёт.

О повторном аресте Vacio стало известно 6 января. Суд признал рэпера виновным в мелком хулиганстве и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на десять суток.

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