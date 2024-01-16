В Нижегородской области обустроят 75 крещенских купелей
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Непосредственно в Нижнем Новгороде таких купелей будет шесть.
Также стало известно, что в Удмуртии на крещенские купания планируют организовать 55 купелей вместо 60. Об этом пишет ИА «Удмуртия» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы ГУ МЧС России по республике.
В ведомстве обратили внимание жителей, что список могут ещё корректировать.
Ранее сообщалось, что в Перми на праздник Крещения оборудуют три места для купания жителей.