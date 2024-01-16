В Нижегородской области обустроят 75 крещенских купелей

В Нижегородской области оборудуют 75 мест для купаний к празднику Крещения, 19 января.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Непосредственно в Нижнем Новгороде таких купелей будет шесть.

Также стало известно, что в Удмуртии на крещенские купания планируют организовать 55 купелей вместо 60. Об этом пишет ИА «Удмуртия» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы ГУ МЧС России по республике.

В ведомстве обратили внимание жителей, что список могут ещё корректировать.

Ранее сообщалось, что в Перми на праздник Крещения оборудуют три места для купания жителей.