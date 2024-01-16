Мишустин открыл Дни достижений отраслей на выставке-форуме «Россия»

Российский премьер-министр Михаил Мишустин открыл Дни достижений отраслей на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Премьер выступил в рамках пленарной сессии дня финансов, открывающей отраслевой марафон.

«Сегодня здесь открывается новый этап, он посвящён успехам отраслей экономики и социальной сферы. И нам, безусловно, есть что показать», — цитирует ТАСС главу правительства.

По его словам, для повышения благосостояния россиян и развития бизнеса нужна в первую очередь устойчивая финансовая инфраструктура. В связи с этим отраслевой блок начинается с дня финансов, отметил он.

Также глава правительства заявил, что в целом в ходе отраслевых и тематических дней, которые пройдут до конца февраля, будут показаны итоги совместной работы делового сообщества и государства.

Мишустин отметил, что Россия смогла не только справиться с внешними рисками, но и вывела экономику страны на траекторию устойчивого роста.

Накануне сообщалось, что участники форума «Малая Родина — сила России», который проходит на полях выставки «Россия», обсудили значимость муниципального уровня власти в Российской Федерации.