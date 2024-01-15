На выставке «Россия» обсудили значимость муниципальной власти в стране

Участники форума «Малая Родина — сила России», который проходит на полях выставки «Россия», обсудили значимость муниципального уровня власти в Российской Федерации. Организатором форума стала Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

На одной из ключевых панельных дискуссий «Сила в людях» выступил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он напомнил, что муниципальные служащие являются представителями самого близкого к народу уровня власти.

«Вы находитесь на передовой общения с людьми, являетесь лицом всей системы публичной власти», — сказал Кириенко, слова которого приводит пресс-служба выставки.

Глава города Невинномысска Михаил Миненков отметил, что сейчас в стране «налаживается правильная вертикаль».

«В Ставропольском крае сегодня к главам городов можно заходить спокойно, без секретаря, и решать проблемы оперативно», — подчеркнул он.

Участники панельной дискуссии затронули и вопросы профессионального совершенствования муниципальных управленческих команд.

Ректор президентской академии и гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, со своей стороны, обратил внимание на то, что в России успешно действует механизм социальных лифтов, а один из ключевых его элементов — образование.

14 января на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ начал работу павильон российского Министерства обороны «Армия детям. Город профессий. Будущее страны».