На выставке «Россия» начал работу павильон Министерства обороны

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ начал работу павильон российского Министерства обороны «Армия детям. Город профессий. Будущее страны».

Как рассказали организаторы, павильон состоит из квестовой зоны и экспозиционного пространства, на котором представлено большое количество интерактивных экспонатов.

Гостям предлагается посетить «Командный пункт» с панорамным экраном, а также интерактивную зону «Медицина», где проведут мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи.

Кроме того, в секторе павильона «БПЛА» гостей научат управлять дронами сначала на тренажёре, а потом и на практике.

Также отмечается, что в составе экспозиции павильона оборудован «умный» класс Суворовского военного училища с системой «умных» парт и автоматизации учебного процесса.

«Наши гости смогут ознакомиться с основными направлениями деятельности российского военного ведомства, попробовать себя в различных военных специальностях, а возможно, и определиться с выбором своей будущей профессии», — рассказал замминистра обороны России Тимур Иванов.

Ранее на выставке «Россия» на ВДНХ поддержали Белгородскую область, подвергающуюся ежедневным обстрелам.