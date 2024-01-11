Тысячи гостей выставки «Россия» выразили поддержку Белгородской области

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ поддержали Белгородскую область, подвергающуюся ежедневным обстрелам. На стендах практически всех регионов России, представленных на выставке, появились надписи — «Белгород, наши сердца — с вами!».

Стенд Белгородской области на ВДНХ украшен тюльпанами. Во всех павильонах выставки волонтёры раздают гостям цветы. Многие из посетителей несут цветы на стенд Белгородской области, а также оставляют слова поддержки и восхищения на специальных открытках в форме сердца — одного из символов выставки «Россия».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил слова благодарности большому количеству людей, присутствующих сегодня на стенде региона. Также он поблагодарил президента России, который принимает быстрые решения, «позволяющие справиться и изменить сложившуюся ситуацию».

«Помощь есть. Да, сложная ситуация. Но мы все понимаем, что мы делаем, мы все находимся на рабочих местах, мы будем продолжать делать всё, чтобы приблизить нас к Победе», — отметил Гладков.

Как объяснили организаторы выставки, тюльпаны являются символом любви и счастья. Также отмечается, что в Белгороде каждый год проводится известный на всю Россию фестиваль «Река в цвету».

«В день Белгородской области мы предлагаем экспонентами выразить восхищение стойкостью духа, мужеством, героизмом белгородцев», — заявила представитель дирекции выставки «Россия» Ольга Бинда.

Ранее сообщалось, что на выставке «Россия» 11 января проходит день Белгородской области.