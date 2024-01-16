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ДТП с 15 машинами парализовало движение на трассе М-5 «Урал» в Самарской области

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На федеральной дороге М-5 «Урал» в Самарской области произошло ДТП с 15 грузовыми и легковыми автомобилями.
ДТП с 15 машинами парализовало движение на трассе М-5 «Урал» в Самарской области
  • РИА Новости

«Прокуратура Сергиевского района проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием 15 грузовых и легковых автомобилей», — сообщает региональная прокуратура в Telegram.

Движение около села Старое Ярушкино в данный момент приостановлено.

Ранее в результате столкновения автобуса, перевозившего рабочих, и легковушки три человека погибли в Пермском крае.

15 января пассажирский автобус с 34 пассажирами столкнулся с автомобилем под Калининградом, в результате ДТП погибла девушка.

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