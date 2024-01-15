Под Калининградом в ДТП с автобусом погибла девушка
- РИА Новости
Об этом сообщили в областном УМВД.
«В районе посёлка Дальнее произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легкового автомобиля. Девушка 2004 года рождения, управлявшая иномаркой, скончалась на месте от полученных травм», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в салоне автобуса в момент ДТП находились 34 пассажира.
Ранее стало известно, что 12 автомобилей столкнулись в нескольких ДТП на участке федеральной трассы под Красноярском.