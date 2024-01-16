Три человека погибли при столкновении легковушки и автобуса под Пермью
- РИА Новости
В сообщении сказано, что водитель Renault Logan 1943 года рождения не справился с управлением и выехал на встречную полосу, совершив столкновение с автобусом Higer.
«Пенсионер, находившийся за рулём легковушки, а также двое людей в салоне машины от полученных травм скончались», — сообщает ведомство в Telegram.
Ранее пассажирский автобус с 34 пассажирами столкнулся с автомобилем под Калининградом, в результате ДТП погибла девушка.