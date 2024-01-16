В Госдуме предложили освободить наследников от пени и неустоек по кредитам

В Госдуме разработали законопроект, согласно которому кредиторы не смогут требовать от будущих наследников умершего человека заплатить сумму, которую тот занял при жизни, пока они не вступят в наследство. Также нельзя будет начислять на задолженность пени и неустойки.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как заявила соавтор законопроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко, есть случаи, когда кредиторы заранее связываются с потенциальными наследниками и требуют погасить кредит незамедлительно.

Новые нормы предложено добавить в закон о потребительском кредите (займе).

Концепция инициативы получила поддержку в Минюсте. В отзыве говорится, что позиция согласована с аппаратом правительства.

ЦБ одобрил законопроект с некоторыми замечаниями. По словам Костенко, их доработали. Документ могут внести в Госдуму на этой неделе.

Ранее директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов выразил позицию регулятора, которая заключается в том, что банки не должны предоставлять кредиты, включая ипотечные, заёмщикам, которые тратят на обеспечение долга больше половины своего дохода.