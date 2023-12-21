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В ЦБ назвали условия по долговой нагрузке для предоставления банковского кредита

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Директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов выразил позицию регулятора, которая заключается в том, что банки не должны предоставлять кредиты, включая ипотечные, заёмщикам, которые тратят на обеспечение долга больше половины своего дохода.

В идеале показатель долговой нагрузки (ПДН) заёмщика не должен превышать 50% его доходов, поделился он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, ЦБ начал применять механизмы для дестимулирования выдачи кредитов заёмщикам с ПДН более 80%.

«Мы бы не хотели, чтобы они потом ещё и потребительские займы брали на обслуживание своей ипотеки», — подчеркнул Данилов.

Ранее руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик рассказал о причинах ухудшения кредитной истории. В частности, это просрочка по ранее взятому кредиту.

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