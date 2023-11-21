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Специалист Сергейчик назвал просрочку одной из причин ухудшения кредитной истории

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Руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик рассказал о причинах ухудшения кредитной истории. В частности, это просрочка по ранее взятому кредиту.
Специалист Сергейчик назвал просрочку одной из причин ухудшения кредитной истории
  • РИА Новости

«Первое, что нужно сделать, — погасить долг. Встречаются предложения недобросовестных «исправителей», которые за вознаграждение обещают «обнулить» негативные сведения, но это обман. Для действительного «обнуления» кредитной истории должно пройти не менее семи лет», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, если в дальнейшем не нарушать платёжную дисциплину по текущим обязательствам, то доверие банков вернётся к потенциальному заёмщику быстрее.

Как отметил Сергейчик, кредитную историю может ухудшить и оформленный на человека мошенниками кредит.

«Необходимо обратиться в банк с претензией, в которой нужно потребовать признать договор займа незаключённым, исключить недостоверную запись из БКИ, а также прекратить обработку кредитором персональных данных», — посоветовал он.

Ранее финансовый советник, эксперт портала Научно-исследовательского института Минфина «Моифинансы.рф» Алексей Родин дал советы по использованию кредитных карт.

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