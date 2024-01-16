Депутат Нилов призвал изучить идею ограничить право иностранцев торговать алкоголем

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение ограничить иностранным гражданам право участвовать в розничной торговле алкогольной и табачной продукцией.

По мнению депутата, это предложение «нужно внимательно изучить».

Он добавил, что нельзя «на одну чашу весов ставить» бары, рестораны, пивные забегаловки и, например, продуктовый магазин, где также продаются сигареты и алкогольная продукция.

«Данную статью нужно внимательно изучить, прежде всего анализируя рынок труда, и правильно было бы ориентироваться на мнение трёхсторонней комиссии, которая в себя включает объединение работодателей, профсоюзную сторону и правительство как орган, который отвечает за государственную политику в этом направлении», — заключил Нилов.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить иностранным гражданам право участвовать в розничной торговле алкогольной и табачной продукцией.