В Московском дворце пионеров появится бесплатный лекторий для родителей
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
На встречах с родителями психологи, учёные и педагоги рассмотрят вопросы в области развития и воспитания ребёнка.
«Например, участники обсудят, как подросткам выбрать будущую профессию; как сформировать у ребёнка полезные цифровые привычки; как выстроить здоровый семейный рацион», — заявил Молев.
Лекции для всех желающих будут проходить раз в две недели, по средам в 18:00 и 19:00, в малом зале Дворца пионеров.
Предварительную регистрацию можно пройти на сайте лектория.
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