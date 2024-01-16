В Московском дворце пионеров появится бесплатный лекторий для родителей

Замглавы Департамента образования и науки столицы Антон Молев рассказал о бесплатном лектории «Родительская среда», который откроется в Московском дворце пионеров.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

На встречах с родителями психологи, учёные и педагоги рассмотрят вопросы в области развития и воспитания ребёнка.

«Например, участники обсудят, как подросткам выбрать будущую профессию; как сформировать у ребёнка полезные цифровые привычки; как выстроить здоровый семейный рацион», — заявил Молев.

Лекции для всех желающих будут проходить раз в две недели, по средам в 18:00 и 19:00, в малом зале Дворца пионеров.

Предварительную регистрацию можно пройти на сайте лектория.

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