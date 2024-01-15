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В Москве открылась фотовыставка в честь Дня российского студенчества

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В Москве начала работу фотовыставка, посвящённая Дню российского студенчества. С 15 по 31 января её можно увидеть у основного входа в парк «Ходынское поле», с 22 января по 5 февраля — в парке Горького.
В Москве открылась фотовыставка в честь Дня российского студенчества
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Мы считаем важным рассказывать о наших талантливых молодых ребятах, об их мечтах, а также о том, как учёба помогает реализовывать их личностный и профессиональный потенциал», — заявила глава столичного комитета общественных связей и молодёжной политики Екатерина Драгунова.

В Москве обучаются более 900 тыс. студентов.

Ранее сообщалось, что в Дмитрове Московской области пройдёт выставка Зураба Церетели, приуроченная к 90-летию художника.

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