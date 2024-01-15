В Москве открылась фотовыставка в честь Дня российского студенчества
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Мы считаем важным рассказывать о наших талантливых молодых ребятах, об их мечтах, а также о том, как учёба помогает реализовывать их личностный и профессиональный потенциал», — заявила глава столичного комитета общественных связей и молодёжной политики Екатерина Драгунова.
В Москве обучаются более 900 тыс. студентов.
Ранее сообщалось, что в Дмитрове Московской области пройдёт выставка Зураба Церетели, приуроченная к 90-летию художника.