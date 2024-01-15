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В Подмосковье пройдёт выставка Зураба Церетели

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В Дмитрове Московской области пройдёт выставка Зураба Церетели, приуроченная к 90-летию художника.
В Подмосковье пройдёт выставка Зураба Церетели
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство культуры и туризма региона.

Экспозиция «Радость жизни» советского и российского художника-монументалиста, скульптора и живописца откроется в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» 19 января.

Помимо картин, посетители ознакомятся со скульптурой «Мушкетёры», установленной во Франции в Гаскони.

Ранее сообщалось, что в государственных музеях Московской области побывали около 42 тыс. человек в новогодние праздники с 2 по 8 января.

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