В Подмосковье пройдёт выставка Зураба Церетели
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство культуры и туризма региона.
Экспозиция «Радость жизни» советского и российского художника-монументалиста, скульптора и живописца откроется в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» 19 января.
Помимо картин, посетители ознакомятся со скульптурой «Мушкетёры», установленной во Франции в Гаскони.
Ранее сообщалось, что в государственных музеях Московской области побывали около 42 тыс. человек в новогодние праздники с 2 по 8 января.