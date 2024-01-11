В госмузеях Подмосковья побывали 42 тысячи человек в праздники

В государственных музеях Московской области побывали около 42 тыс. человек в новогодние праздники с 2 по 8 января.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минкультуры и туризма.

«Мы видим стабильный интерес со стороны жителей и гостей Московской области к выставкам в наших госмузеях во время новогодних праздников», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Наибольшей популярностью пользовался Новый Иерусалим, который посетили 11,5 тыс. гостей.

Второе место занял Звенигородский государственный музей-заповедник, третье — Серпуховский историко-художественный музей.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на сайте Городецкого историко-художественного музейного комплекса откроется онлайн-выставка «Салют над Невой», посвящённая 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.