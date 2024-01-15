Врач Алимова посоветовала купаться в проруби не более 20 секунд

Врач по гигиеническом воспитанию ГАУЗ «РЦОЗ и МП» Роза Алимова дала советы по безопасному купанию в проруби.

В беседе с inkazan.ru она отметила, что не стоит окунаться в прорубь людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, астмой и сахарным диабетом, а также с заболеваниями опорно-двигательной системы.

Как считает Алимова, стоит проконсультироваться с врачом даже тем, кто считает себя полностью здоровым.

Рекомендуется купаться только в специально оборудованных местах. Приём пищи должен быть за два часа. Перед тем, как зайти в воду, нужно подготовить на берегу полотенце и тёплую одежду, сделать зарядку. Само погружение должно быть плавным, а находиться в воде можно не более 20 секунд.

Ранее, как сообщало URA.RU, тюменский врач скорой помощи Олег Нестеров дал рекомендации по безопасному купанию в проруби. В частности, он посоветовал проверять здоровье в поликлинике перед омовением.