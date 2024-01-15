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Московский суд запретил распространять вакансии «только для славян»

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Дорогомиловский суд Москвы постановил запретить публиковать вакансии с примечанием «только для славян».
Московский суд запретил распространять вакансии «только для славян»
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на суд.

«Суд вынес три решения, признающие публикации, размещённые в социальной сети «ВКонтакте», о вакансиях, открытых «только славянам», запрещёнными к распространению», — говорится в заявлении.

По представленным данным, иск был подан сотрудниками прокуратуры. Работодателями предлагалась работа на стройке, в пекарне, а также в магазине одежды. По мнению судьи, в этих объявлениях содержится дискриминация по национальному признаку, которая запрещена законом.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор жителю Ставрополя за экстремистские посты в интернете.

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