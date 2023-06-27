Суд вынес приговор жителю Ставрополя за экстремистские посты в интернете
Ленинский районный суд города Ставрополя приговорил местного жителя к 1,5 года заключения условно за призыв к экстремизму в публикациях в интернете. Ему также запретили заниматься администрированием сайтов в течение двух лет.
- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Отмечается, что решение суда ещё не вступило в силу.
Ранее, по сообщению URA.RU, в Челябинской области был осуждён предприниматель, поджигавший дома односельчан.
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