Суд вынес приговор жителю Ставрополя за экстремистские посты в интернете

Ленинский районный суд города Ставрополя приговорил местного жителя к 1,5 года заключения условно за призыв к экстремизму в публикациях в интернете. Ему также запретили заниматься администрированием сайтов в течение двух лет.

РИА Новости