В Дагестане две школы закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ
- РИА Новости
«На карантин из-за распространения ОРВИ и гриппа в республике закрыто две школы в Буйнакске и Буйнакском районе», — приводит сообщение РИА Новости.
По данным ведомства, в Дагестане за вторую неделю 2024 года зарегистрировано 2719 случаев заболевания гриппом и ОРВИ.
Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал эпидемиологическую обстановку в России. По его словам, ситуация типичная для текущего времени года.