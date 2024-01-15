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В Дагестане две школы закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

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В двух школах Дагестана ввели карантин из-за распространения ОРВИ и гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.
В Дагестане две школы закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ
  • РИА Новости

«На карантин из-за распространения ОРВИ и гриппа в республике закрыто две школы в Буйнакске и Буйнакском районе», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным ведомства, в Дагестане за вторую неделю 2024 года зарегистрировано 2719 случаев заболевания гриппом и ОРВИ.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал эпидемиологическую обстановку в России. По его словам, ситуация типичная для текущего времени года.

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