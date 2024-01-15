Число прошедших диспансеризацию жителей Удмуртии выросло на 24,3% в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
За январь — декабрь диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 400 256 взрослых.
«Мы постоянно говорим пациентам о том, как важно своевременно проходить диспансеризацию. Большинство серьёзных, опасных для жизни заболеваний лучше поддаются лечению, если выявить их на ранних стадиях, когда ещё нет клинических проявлений и симптомов», — заявила главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии по медпрофилактике Ольга Краснова.
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